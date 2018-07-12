Американские компании в КНР выступают против тарифов на импорт

Москва , 12 июля — «Вести. Экономика». Большинство компаний США , работающих в Китае , выступают против использования тарифов в качестве оружия для решения своих проблем, начиная от доступа на рынки до плохой защиты прав интеллектуальной собственности, показали данные свежего опроса, передает Reuters

Почти 69% из 434 респондентов в ежегодном обзоре бизнес-климата в Китае Американской торговой палаты в Шанхае выступали против тарифов, а 8,5% поддержали их.

Опрос, который проводился с 10 апреля по 10 мая, отражает сочетание проблем и реалий для американских предприятий в Китае в период повышенной неопределенности на фоне намерений администрации Трампа поднять ставки в торговой войне с Пекином.

Президент Дональд Трамп обвиняет Китай в недобросовестной торговой практике, которая приносит пользу компаниям из КНР, вредит компаниям США и создает негативный торговый дефицит для Соединенных Штатов.

Вашингтон поднял ставки в торговой войне с Китаем, предложив 10%-ные тарифы на импорт из Китая в размере $200 млрд, который включает продукты питания, табак, химикаты, уголь, сталь и алюминий.

По мнению президента AmCham в Шанхае Кена Джаррета, следует поблагодарить администрацию Трампа за то, что он привлек внимание Китая, поскольку дискуссии о проблемах к доступу на рынки, которые угрожают компаниям в Китае, сохранялись в течение многих лет, а прогресс был довольно медленным.

Однако, экстраполируя результаты исследования, Джарретт сказал, что многосторонние переговоры являются предпочтительным подходом.

"Теперь, когда правительство США получило внимание Китая, я думаю, что на самом деле нет альтернативы, кроме как попытаться вернуться к столу переговоров", — сказал бывший генеральный консул США в Шанхае.

В то время как в Китае компании по-прежнему сталкиваются с проблемами, 34% респондентов считают, что государственная политика в отношении иностранных фирм улучшилась, по сравнению с 28% в прошлом году.