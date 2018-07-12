Ещё
В первом полугодии отмечался рост прибыли госпредприятий центрального подчинения КНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В первом полугодии отмечался рост прибыли госпредприятий центрального подчинения КНР 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Пекин, 12 июля /Синьхуа/ — Прибыль государственных предприятий центрального подчинения Китая выросла на 23 процента в первой половине 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные в четверг.
Совокупная прибыль госпредприятий центрального подчинения Китая в период с января по июнь составила 887,79 млрд юаней /133,1 млрд долларов США/.
Как сообщается, в июне прибыль данных предприятий выросла в годовом выражении на 26,4 процента до рекордных 201,88 млрд юаней.
Совокупный доход госпредприятий центрального подчинения КНР составил 13,7 трлн юаней в первой половине года, увеличившись на 10,1 процента в годовом выражении. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Футбол -- ЧМ-2018: сборная Хорватии готовится к полуфиналу Численность населения Узбекистана превысила 32,9 млн человек ЕС решил продлить экономические санкции против России до января будущего года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС108
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом203
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки53
Superjet-100 сел без стойки шасси15
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение