В первом полугодии отмечался рост прибыли госпредприятий центрального подчинения КНР

Пекин, 12 июля / Синьхуа / — Прибыль государственных предприятий центрального подчинения Китая выросла на 23 процента в первой половине 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные в четверг.

Совокупная прибыль госпредприятий центрального подчинения Китая в период с января по июнь составила 887,79 млрд юаней /133,1 млрд долларов США/.

Как сообщается, в июне прибыль данных предприятий выросла в годовом выражении на 26,4 процента до рекордных 201,88 млрд юаней.

Совокупный доход госпредприятий центрального подчинения КНР составил 13,7 трлн юаней в первой половине года, увеличившись на 10,1 процента в годовом выражении. -0-