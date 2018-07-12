Facebook определил и пометил «склонных к измене» россиян 

Программа в будущем должна была помочь рекламодателям — чтобы объявления об их товарах или услугах предлагались более узкой аудитории — тем, кому это было бы действительно интересно. Но случилось нечто необъяснимое — нейросеть определила группу «склонных к измене» россиян — 65 тысяч человек. Что конкретно сделали все эти наши соотечественники, чтобы попасть в этот список — не понимают даже разработчики. Как сообщает The Guardian, инструмент уже удалили и использовать его в дальнейшем сотрудники Марка Цукерберга не планируют.