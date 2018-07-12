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Facebook определил и пометил «склонных к измене» россиян
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Facebook определил и пометил «склонных к измене» россиян 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
Программа в будущем должна была помочь рекламодателям — чтобы объявления об их товарах или услугах предлагались более узкой аудитории — тем, кому это было бы действительно интересно. Но случилось нечто необъяснимое — нейросеть определила группу «склонных к измене» россиян — 65 тысяч человек. Что конкретно сделали все эти наши соотечественники, чтобы попасть в этот список — не понимают даже разработчики. Как сообщает The Guardian, инструмент уже удалили и использовать его в дальнейшем сотрудники Марка Цукерберга не планируют.
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