Осаждённая крепость Россия

ВЦИОМ представил данные своего нового исследования на тему представлений россиян о «мировом правительстве». Социологи отмечают значительный рост конспирологических настроений соотечественников: если в 2014 году в существование «закулисья» верили 45% опрошенных, то в 2018 году уже 67%. Это очень высокая цифра, приближающаяся к показателям психической эпидемии. Имеет смысл разобраться в причинах происходящего.

На вопрос социологов о том, влияет ли «мировое правительство» на все страны в 2104 году утвердительно ответили 38% опрошенных, а в 2018 году лишь 27%. Но когда исследователи спрашивали о влиянии «мирового правительства» только на часть стран, то картина получилась совсем иная: в 2014 году на этот вопрос положительно ответили 33% респондентов, а в 2018 — 57%.

Подсказка для объяснения такой динамики содержится в ответе на вопрос о том, противоречат ли действия «мирового правительства» интересам России ? В 2014 году считали что противоречат 57% опрошенных, а в 2018 году уже 74%. Таким образом, мы имеем дело с классическим случаем психологии «осажденной крепости». За четыре года противостояния с Западом большинство россиян уверилось в том, что «мировое правительство» правит частью мира и строит козни России, но безуспешно. «Крепость Россия» тверда и нерушима.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Richard Ellis

Члены Масонского Ордена Соломоновой ложи маршируют по митинг-Стрит в южной Каролине, США

Социологи отмечают, что большинство опрошенных не в состоянии четко аргументировать свои убеждения. В «мировое правительство» верят, а вера не требует логических доказательств. Вера требует подтверждений в виде разного рода знамений, чудес и откровений. Все это в избытке поставляют СМИ, преимущественно телевидение. Поскольку вера притупляет критическое восприятие действительности, то основной технологией воздействия на аудиторию является игра на ее эмоциях. На российском телевидении обсуждения серьезных проблем превратились в шоу, которые бурлят эмоциями. Рациональные аргументы в таких передачах приводить бессмысленно, поскольку «дискуссия» скатывается в выяснение вопроса кто «свой», а кто «агент госдепа ». Применяется весь набор «черных» манипулятивных технологий, целью которых является внедрение в массовое сознание определенных психологических «доминант». За четыре года такой бурной деятельности миф о том, что кругом враги, мечтающие развалить Россию, расцвел пышным цветом.

Психология «осажденной крепости» или «оборонное сознание» не является каким-то эксклюзивно российским явлением. Такое сознание обладает рядом особенностей. Ключевая его характеристика — необходимость поддерживать общество в состоянии повышенной тревожности, педалируя «угрозы», «происки врагов», развивая в людях шпиономанию и подозрительность. Цифры, опубликованные ВЦИОМ, показывают, что уровень тревожности в российском социуме достиг пиковых значений. Россиян, что называется «довели до кондиции». Такая сверхмобилизация имела бы практический смысл накануне мировой войны, но в мирное время всю эту бурлящую энергию выплеснуть некуда.

После объявления этим летом пенсионной реформы, повышения НДС и целого пакета других инициатив правительства, граждане ощутили еще одно неудобство жизни в «осажденной крепости» — из-за происков «мирового правительства» придется потуже затянуть пояса. Цены в магазинах растут и, как показывают опросы, население ожидает дальнейшего их роста. Согласно данным опроса Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, которые приводит издание gazeta.ru , улучшение личного материального положения за последние двенадцать месяцев отметили 12% опрошенных, а 27% респондентов пожаловались на ухудшение. Будущее видится россиянам в довольно мрачных красках. В обзоре специалистов НИУ ВШЭ отмечается, что «почти 85% населения страны ожидают дальнейший рост цен на потребительские товары и услуги».

Митинг против пенсионной реформы в Омске

Когда недовольство положением дел в настоящем и страх перед будущим охватывают большую часть населения, то это верный признак грядущих потрясений. Повышенная тревожность может смениться массовой панической реакцией. Общество превращается в неуправляемую толпу и куда будет направлена ее энергия никто заранее не предскажет.

Так получилось, что «чашу народного терпения» переполнила именно пенсионная реформа. Впечатляющие цифры противников реформы, опубликованные разными социологическими службами, не просто «тревожный звоночек», а раскаты «царь-колокола», который возвещает о том, что предел достигнут. Дальше либо в экстренном порядке снижать давление пара в котле, либо ждать когда рванет.

Судя по реакции чиновников на недовольство пенсионной реформой, они еще не осознали, что сидят на пороховой бочке и продолжают играть со спичками, рассуждая о «пользе» повышения пенсионного возраста, «активном долголетии» и прочих отвлеченных материях. Они уподобляются королеве Марии-Антуанетте, которая в ответ на жалобы об отсутствии хлеба посоветовала есть пирожные. Эта рекомендация весьма печально кончилась для самой королевы и для французской монархии. Иногда полезно листать пожелтевшие страницы истории.