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Стали известны продукты, за которые россияне готовы переплачивать
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Стали известны продукты, за которые россияне готовы переплачивать 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В опросе приняли участие 1,8 тысячи человек от 20 лет и старше, проживающие в различных населенных пунктах во всех федеральных округах России.
Согласно исследованиям, 73 процента опрошенных россиян определяют качество продуктов по тому, содержат ли они искусственные добавки или нет. За товары без примесей люди действительно готовы переплачивать.
34 процента опрошенных рассказали: хорошие продукты для них — это товары с коротким сроком годности. 29 процентов заявили, что отдадут предпочтение продуктам, которые были произведены в России.
Интересно, что лишь 2 процента людей считают, что продукты иностранного происхождения качеством выше, чем отечественные.
Об этом сообщается в исследовании Ramir.
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