15 миллионов россиян получают серую зарплату 

Они либо не уплачивают налоги, либо уплачивают их не полностью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова «Комсомольской правде». Ранее она подчеркивала, что до середины 2019 года правительство представит механизм «обеления» зарплат. В 2017 году первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщал, что годовой объем «теневых» окладов россиян составляет более 10 триллионов рублей. Среди возможных решений проблемы глава Минфина называл повышение ставки косвенных налогов и понижение ставки прямых.