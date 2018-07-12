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15 миллионов россиян получают серую зарплату
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15 миллионов россиян получают серую зарплату 

Авторадио 4 часа назад
Они либо не уплачивают налоги, либо уплачивают их не полностью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова «Комсомольской правде». Ранее она подчеркивала, что до середины 2019 года правительство представит механизм «обеления» зарплат. В 2017 году первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщал, что годовой объем «теневых» окладов россиян составляет более 10 триллионов рублей. Среди возможных решений проблемы глава Минфина называл повышение ставки косвенных налогов и понижение ставки прямых.
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