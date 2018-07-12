Россияне уже десять лет живут в кризисе и ожидают ухудшений

По данным Института статистических исследований Высшей школы экономики, сводный индекс потребительской уверенности граждан страны составил «минус 8%», что свидетельствует о критической нехватке денег даже на текущие расходы.

Улучшение личного материального положения за последний год констатировали 12% респондентов, ухудшение — 27%. Большинство скептически оценило свои перспективы на 2019 год. В целом потребительские настроения россиян уже 10 лет как негативные.

Кроме того, впервые за последние два года выявлено ухудшение экономических настроений среди молодежи (16−29 лет), традиционно настроенной более оптимистично.