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Россияне уже десять лет живут в кризисе и ожидают ухудшений
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Россияне уже десять лет живут в кризисе и ожидают ухудшений 

САРАТОВ24 7 часов назад
Фото: САРАТОВ24
По данным Института статистических исследований Высшей школы экономики, сводный индекс потребительской уверенности граждан страны составил «минус 8%», что свидетельствует о критической нехватке денег даже на текущие расходы.
Улучшение личного материального положения за последний год констатировали 12% респондентов, ухудшение — 27%. Большинство скептически оценило свои перспективы на 2019 год. В целом потребительские настроения россиян уже 10 лет как негативные.
Кроме того, впервые за последние два года выявлено ухудшение экономических настроений среди молодежи (16−29 лет), традиционно настроенной более оптимистично.
Как видим, все попытки «отвлечения на негодные объекты» (будь то «мундиаль», Сирия, «на Украине еще хуже») не помогают жителям страны побороть материальную неуверенность и тотальную депрессию.
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