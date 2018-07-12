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Каждый четвертый россиянин планирует покупать квартиру
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Каждый четвертый россиянин планирует покупать квартиру 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
В ближайшие три года улучшить жилищные условия планируют 28% опрошенных. Чаще об улучшении жилищных условий задумываются жители Москвы и Петербурга, реже — жители крупных городов с населением от 500 до 949 тысяч человек.
43% тех, кто хотел бы улучшить жилищные условия, хотели бы купить жилье. 36% планируют сделать ремонт или перепланировку, 17% хотели бы построить новое жилье.
Самый популярный вариант покупки жилья у россиян — квартира, за него высказались 59% опрошенных. 26% рассматривают вариант приобретения коттеджа.
Доля тех, кто улучшать жилищные условия собирается за счет собственных средств, выросла за год на 6% — до 61% от всего числа опрошенных. На столько же сократилась доля собирающихся брать ипотеку — их осталось 23%. Еще 17% россиян планируют занять деньги у родственников или друзей.
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