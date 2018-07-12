Американцы поставили Трампа на 4 место в списке лучших президентов США

Как передает газета The Hill со ссылкой на результаты опроса компании Pew Research Center, более двух тысяч американцев приняли участие в исследовании об отношении жителей США к деятельности их президентов.

Подчеркивается, что самый высокий рейтинг оказался у Барака Обамы: 40% американцев называют его лучшим президентом в истории страны.

Сразу за ним следует возглавлявший США с 1993 по 2001 год Билл Клинтон с 33% голосов респондентов. Третье место в рейтинге занял Рональд Рейган , который был главой Белого дома с 1981 по 1989 год: его лучшим президентом назвали 32% опрошенных.

Четвертую строчку в списке лучших американских президентов занял Дональд Трамп с 19% голосов.

Издание отмечает, что респондентам разрешали называть сразу двух политиков, которые, на их взгляд, были самыми выдающимися руководителями США.