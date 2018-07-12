Ещё
Американцы поставили Трампа на 4 место в списке лучших президентов США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы поставили Трампа на 4 место в списке лучших президентов США 

ИД «Собеседник» 8 часов назад
40% американцев назвали Барака Обаму лучшим президентом за всю историю Соединенных Штатов.
Как передает газета The Hill со ссылкой на результаты опроса компании Pew Research Center, более двух тысяч американцев приняли участие в исследовании об отношении жителей США к деятельности их президентов.
Подчеркивается, что самый высокий рейтинг оказался у Барака Обамы: 40% американцев называют его лучшим президентом в истории страны.
Сразу за ним следует возглавлявший США с 1993 по 2001 год Билл Клинтон с 33% голосов респондентов. Третье место в рейтинге занял Рональд Рейган, который был главой Белого дома с 1981 по 1989 год: его лучшим президентом назвали 32% опрошенных.
Четвертую строчку в списке лучших американских президентов занял Дональд Трамп с 19% голосов.
Издание отмечает, что респондентам разрешали называть сразу двух политиков, которые, на их взгляд, были самыми выдающимися руководителями США.
ИД «Собеседник»: последние новости
47% россиян почувствовали гордость за сборную РФ во время матчей ЧМ Число верящих в "мировое правительство" россиян выросло до 67% Число симпатизирующих Западу россиян выросло на 18% за год
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками112
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня17
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС142
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение