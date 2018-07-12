Американцы поставили Трампа на 4 место в списке лучших президентов США 

40% американцев назвали Барака Обаму лучшим президентом за всю историю Соединенных Штатов.
Как передает газета The Hill со ссылкой на результаты опроса компании Pew Research Center, более двух тысяч американцев приняли участие в исследовании об отношении жителей США к деятельности их президентов.
Подчеркивается, что самый высокий рейтинг оказался у Барака Обамы: 40% американцев называют его лучшим президентом в истории страны.
Сразу за ним следует возглавлявший США с 1993 по 2001 год Билл Клинтон с 33% голосов респондентов. Третье место в рейтинге занял Рональд Рейган, который был главой Белого дома с 1981 по 1989 год: его лучшим президентом назвали 32% опрошенных.
Четвертую строчку в списке лучших американских президентов занял Дональд Трамп с 19% голосов.
Издание отмечает, что респондентам разрешали называть сразу двух политиков, которые, на их взгляд, были самыми выдающимися руководителями США.