Опрос: каждый четвертый россиянин планирует улучшить жилищные условия

МОСКВА , 12 июл — РИА Недвижимость. Каждый четвертый россиянин планирует в ближайшее время улучшить свои жилищные условия, свидетельствуют данные опроса проведенного в мае Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

"О планах улучшить жилищные условия в ближайшие три года сообщили 28% опрошенных, доля россиян планирующих это сделать выросла по сравнению с 2017 годом на 7 процентных пунктов", — рассказали РИА Недвижимость в НАФИ.

Чаще об улучшении условий проживания задумываются жители Москвы и Санкт-Петербурга (40%), реже — жители крупных городов с населением от 500 до 949 тысяч человек (17%), сообщили в агентстве.

По данным опроса, большая часть тех, кто собирается улучшить свои жилищные условия, хотели бы купить жилье (43%), каждый третий (36%) планирует сделать ремонт или перепланировку имеющегося жилья, а каждый шестой хотел бы построить новое жилье (17%).

Как сообщили в НАФИ, наиболее популярный вариант (59%) для покупки жилья у россиян — квартира в многоквартирном доме, на втором месте — коттедж в коттеджном поселке (26%).

Доля планирующих улучшать жилищные условия за счет собственных средств, по данным опроса, выросла по сравнению с прошлым годом на 6 процентных пунктов — до 61%. На столько же сократилась доля собирающихся брать ипотеку, составившая 23%, занять денег у родственников или друзей рассчитывают 17% опрошенных, добавили в агентстве.