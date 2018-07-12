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47% россиян почувствовали гордость за сборную РФ во время матчей ЧМ
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47% россиян почувствовали гордость за сборную РФ во время матчей ЧМ 

ИД «Собеседник» 9 часов назад
ВЦИОМ выяснил отношение жителей России к результатам национальной сборной по футболу на домашнем чемпионате мира.
Ранее Sobesednik.ru писал, что четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии посмотрели 23,9 млн телезрителей.
Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ, около 47% россиян ощутили гордость за выступление национальной сборной по футболу на текущем мундиале. Кроме того, 36% респондентов сообщили, что чувствовали радость, 35% — уважение, 21% — восхищение. Еще 28% опрошенных рассказали, что ощущали надежду.
При этом лишь 1% россиян было стыдно за результаты сборной, а разочарованными оказались 8% респондентов.
ВЦИОМ также выяснил, что 63% жителей России планируют смотреть финал Чемпионата мира, который состоится в воскресенье, 15 июля: 61% опрошенных собираются следить за ходом игры дома или на работе, 1% — в кафе или баре, 1% — в фанзоне или на стадионе в Москве.
В победу сборной Франции в финальном матче ЧМ верят 23% респондентов, однако 16% считают, что титул завоюет команда Хорватии.
ИД «Собеседник»: последние новости
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