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Названы регионы с самым вкусным шоколадом
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Названы регионы с самым вкусным шоколадом 

Дни.ру 9 часов назад
Опрос туристов в соцсетях показал, что Московская область входит в пятерку регионов, в которых делают самый вкусный шоколад, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Регион со своими брендами «Победа вкуса» и «Яшкино» расположилась на четвертом и пятом местах, поделив их с Крымом.
Как отмечает НСН, первое место рейтинга досталось Москве с «Аленкой», «Бабаевским» и «Русским шоколадом». Второе — Самаре с брендом "Россия — Щедрая душа!", третье — Петербургу с «Особым» и «Детским сувениром».
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