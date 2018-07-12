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Туристы назвали подмосковный шоколад одним из самых вкусных в России
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Туристы назвали подмосковный шоколад одним из самых вкусных в России 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Подмосковье входит в топ-5 регионов России с самым вкусным шоколадом по итогам опроса туристов в соцсетях, шоколад из РФ является одним из самых популярных сувениров у иностранных туристов и болельщиков чемпионата мира-2018 по футболу, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
«По результатам опроса Tvil.ru Москва с шоколадом «Аленка», «Бабаевский» и «Русский шоколад» набрала 55% всех голосов туристов, Самара с брендом «Россия — щедрая душа!» — 18% голосов, Санкт-Петербург с шоколадом «Особый» и «Детский сувенир» — 17% голосов. В первую пятерку также вошли Московская область с шоколадом «Победа вкуса» и «Яшкино» (5%) и Крым с брендом «Крымчанка» (5%)», — говорится в сообщении.
В ходе соцопроса любители шоколада также отметили бренд «Верность качеству» из Касимова Рязанской области.
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
Шоколад из России является одним из самых популярных сувениров у иностранных туристов и болельщиков чемпионата мира-2018 по футболу.
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