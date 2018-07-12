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Псковская область на 48 месте по росту промышленного производства по итогам пяти месяцев года
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Псковская область на 48 месте по росту промышленного производства по итогам пяти месяцев года 

Псковская губерния 10 часов назад
По сравнению с тем же периодом 2017 года промышленное производство в регионе выросло на 1,8 процента, сообщает РИА «Рейтинг». Лидерами по динамике промышленного производства стали: Республика Алтай (140,4 процента), Ростовская область (128,2 процента) и Республика Бурятия (126,5 процента). Стабильные позитивные результаты Республика Алтай демонстрирует за счет реализованных в последние пару лет проектов в области производства электроэнергии, которое за пять месяцев 2018 года показало рост на 64,1 процента. «В региональном разрезе ситуация не отличается однородностью, и значения индекса промпроизводства по итогам января-мая 2018 года варьируются от 140,4 процента в hеспублике Алтай до 88,9 процента в Ненецком автономном округе. В целом же промышленное производство по итогам пяти месяцев 2018 года выросло в 62 российских регионах, из которых в 36 регионах темпы роста превышают среднероссийский показатель», — сообщают специалисты РИА «Рейтинг». Наиболее заметно индекс промышленного производства сократился в Ненецком автономном округе (88,9 процента), Тульской области (92,7 процента) и Республике Адыгея (92,9 процента). В Ненецком АО снижение индекса промпроизводства связано с существенным сокращением добычи полезных ископаемых (-11,2 процента) и обрабатывающих производств (-11 процента). Добыча нефти в регионе сократилась на 12 процентов в январе-мае текущего года. В Тульской области падение промышленного производства также можно объяснить заметным снижением в некоторых обрабатывающих отраслях (например, производство машин и оборудования снизилось на 21,7 процента, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 18,2 процента). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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