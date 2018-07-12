Больше половины россиян уверены в существовании «мирового правительства»

Отмечается, что тех, кто верят в существование «мирового правительства», по сравнению с 2014 годом стало больше на 22% — с 45 до 67%. При этом обосновать свою позицию может лишь треть уверенных в существовании заговора.

«Обратного мнения придерживаются 24% всех опрошенных (молодежь настроена более скептически, чем старшее поколение: среди 18-24-летних не верят в существование некой организации, контролирующей мировые процессы, 45%, тогда как среди 60-летних и старше — только 16%).», — отмечают авторы исследования.

К мировому правительству респонденты отнесли олигархов, финансистов и банкиров. В то же время 57% опрошенных считают, что им подконтрольна лишь часть мировых процессов.