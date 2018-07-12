Ещё
Больше половины россиян уверены в существовании «мирового правительства»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше половины россиян уверены в существовании «мирового правительства» 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отмечается, что тех, кто верят в существование «мирового правительства», по сравнению с 2014 годом стало больше на 22% — с 45 до 67%. При этом обосновать свою позицию может лишь треть уверенных в существовании заговора.
«Обратного мнения придерживаются 24% всех опрошенных (молодежь настроена более скептически, чем старшее поколение: среди 18-24-летних не верят в существование некой организации, контролирующей мировые процессы, 45%, тогда как среди 60-летних и старше — только 16%).», — отмечают авторы исследования.
К мировому правительству респонденты отнесли олигархов, финансистов и банкиров. В то же время 57% опрошенных считают, что им подконтрольна лишь часть мировых процессов.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россияне делают ставки. Кто победит в ЧМ-2018 Познер объяснил, почему российские эмигранты критикуют Россию Россияне рассказали об отношении к неблагополучным семьям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками118
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня17
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС143
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение