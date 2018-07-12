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Челябинцы оценили безопасность городских торговых центров
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Челябинцы оценили безопасность городских торговых центров 

АиФ 13 часов назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска рассказали, чувствуют ли себя в безопасности в торговых центрах, исследование провели социологи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.
36% респондентов заявили, что в целом чувствуют себя в ТРК защищёнными от различных опасностей. Чаще других так отвечали мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.
Противоположный ответ дали 30% опрошенных, в основном это были женщины и респонденты в возрасте от 30 до 50 лет. А ещё 22,6% участников опроса заявили, что совсем не посещают торговые комплексы.
«Интересны распределения данных по районам города. Так, например, чувствуют себя в безопасности при посещении торгово-развлекательных центров чаще жители Центрального и Ленинского районов, не чувствуют себя в безопасности чаще те, кто проживает в Калининском и Тракторозаводском, а не посещают ТРЦ чаще остальных респонденты из Курчатовского и Металлургического районов города», — отмечают социологи.
Исследователи подчеркнули, что намеренно не задавали вопрос о безопасности сразу после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», а выждали около месяца. Тем не менее, у многих горожан чувство страха перед посещением торговых комплексов сохранилось.
Напомним, после пожара, унёсшего несколько десятков жизней в Кемерове, южноуральские торговые центры подверглись проверкам. В результате практически во всех были найдены нарушения требований пожарной безопасности, а работу нескольких комплексов правоохранители потребовали приостановить из-за отсутствия необходимых разрешений на эксплуатацию зданий.
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