Челябинцы оценили безопасность городских торговых центров

Жители Челябинска рассказали, чувствуют ли себя в безопасности в торговых центрах, исследование провели социологи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС

36% респондентов заявили, что в целом чувствуют себя в ТРК защищёнными от различных опасностей. Чаще других так отвечали мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Противоположный ответ дали 30% опрошенных, в основном это были женщины и респонденты в возрасте от 30 до 50 лет. А ещё 22,6% участников опроса заявили, что совсем не посещают торговые комплексы.

«Интересны распределения данных по районам города. Так, например, чувствуют себя в безопасности при посещении торгово-развлекательных центров чаще жители Центрального и Ленинского районов, не чувствуют себя в безопасности чаще те, кто проживает в Калининском и Тракторозаводском, а не посещают ТРЦ чаще остальных респонденты из Курчатовского и Металлургического районов города», — отмечают социологи.

Исследователи подчеркнули, что намеренно не задавали вопрос о безопасности сразу после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», а выждали около месяца. Тем не менее, у многих горожан чувство страха перед посещением торговых комплексов сохранилось.