Число симпатизирующих Западу россиян выросло на 18% за год

Как следует из опроса «Левада-центра» , 33% россиян считают «достаточно важным» членство РФ в G8.

Ещё 8% называют работу в международном формате «восьмёрки»«исключительно важным». 26% респондентов находят это «не очень важным для России», а 17% — «неважным совершенно».

В 1995 году, когда Россия попала в G8, 64% россиян считали это «довольно важным» и «исключительно важным». 15% тогда полагали, что членство в «восьмёрке» не имеет значения.

Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония. Напомним, РФ исключили из G8 после присоединения Крыма в 2014 году. Теперь в это объединение входят США

Также социологи выяснили, что 61% россиян стали расценивать страны Запада как партнёров. В январе 2017 года их воспринимали так всего 43%. Тем не менее 5% граждан видит в западных государствах общего врага (7% годом ранее), а 16% — соперника (31% ранее).