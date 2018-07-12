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Число симпатизирующих Западу россиян выросло на 18% за год
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Число симпатизирующих Западу россиян выросло на 18% за год 

ИД «Собеседник» 14 часов назад
Как следует из опроса «Левада-центра», 33% россиян считают «достаточно важным» членство РФ в G8.
Ещё 8% называют работу в международном формате «восьмёрки»«исключительно важным». 26% респондентов находят это «не очень важным для России», а 17% — «неважным совершенно».
В 1995 году, когда Россия попала в G8, 64% россиян считали это «довольно важным» и «исключительно важным». 15% тогда полагали, что членство в «восьмёрке» не имеет значения.
Напомним, РФ исключили из G8 после присоединения Крыма в 2014 году. Теперь в это объединение входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония.
Также социологи выяснили, что 61% россиян стали расценивать страны Запада как партнёров. В январе 2017 года их воспринимали так всего 43%. Тем не менее 5% граждан видит в западных государствах общего врага (7% годом ранее), а 16% — соперника (31% ранее).
«Антизападная риторика пропаганды вызывает у людей двойственные чувства: гордость за то, что мы вновь стали великой державой и показываем всем зубы, — сказал «Коммерсанту» директор «Левада-центра» Лев Гудков. — С другой стороны, есть страх, что подобная агрессия может привести к большой войне, это порождает желание отношения улучшить».
ИД «Собеседник»: последние новости
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