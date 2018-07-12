Россияне рассказали, какие продукты считают качественными

В социологическом опросе холдинга «Ромир» 1800 россиян в возрасте от 20 лет рассказали, по каким признакам определяют качество продуктов, и за что готовы заплатить больше. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российские покупатели считают качественными продукты без искусственных добавок и красителей. Об этом заявили 73% респондентов, а 34% опрошенных показателем качества продукта назвали небольшой срок хранения.

Еще одним фактором качества россияне назвали страну-производителя. Отечественные товары считают качественными 29% участников опроса, однако в основном так ответили люди в возрасте от 56 лет (их 42%), а среди участников до 24 лет отечественную продукцию назвали качественной только 16%. О качественных зарубежных товарах заявили всего 2% опрошенных.

На качество продуктов так же влияет известность бренда — так считают 16% респондентов. Известным брендам, по итогам опроса, доверяют в основном люди с высоким доходом (22%).

«Россияне готовы переплачивать за экологически чистые продукты и продукты без ГМО. Каждый из этих ответов выбрали по 35% опрошенных. За товары известных или дорогих марок готовы заплатить больше в среднем 7% респондентов. Вообще ни за что не готовы переплачивать 32%», — говорится в исследовании.

При выборе товара 57% участников опроса первым делом смотрят на цену, 55% — на состав продукта, 26% — на торговую марку, 23% — на страну-производителя и только 9% — на срок годности.

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