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Россияне рассказали, какие продукты считают качественными
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Россияне рассказали, какие продукты считают качественными 

360tv.ru 16 часов назад
Фото: 360tv.ru
В социологическом опросе холдинга «Ромир» 1800 россиян в возрасте от 20 лет рассказали, по каким признакам определяют качество продуктов, и за что готовы заплатить больше. Об этом сообщило РИА «Новости».
Российские покупатели считают качественными продукты без искусственных добавок и красителей. Об этом заявили 73% респондентов, а 34% опрошенных показателем качества продукта назвали небольшой срок хранения.
Еще одним фактором качества россияне назвали страну-производителя. Отечественные товары считают качественными 29% участников опроса, однако в основном так ответили люди в возрасте от 56 лет (их 42%), а среди участников до 24 лет отечественную продукцию назвали качественной только 16%. О качественных зарубежных товарах заявили всего 2% опрошенных.
На качество продуктов так же влияет известность бренда — так считают 16% респондентов. Известным брендам, по итогам опроса, доверяют в основном люди с высоким доходом (22%).
«Россияне готовы переплачивать за экологически чистые продукты и продукты без ГМО. Каждый из этих ответов выбрали по 35% опрошенных. За товары известных или дорогих марок готовы заплатить больше в среднем 7% респондентов. Вообще ни за что не готовы переплачивать 32%», — говорится в исследовании.
При выборе товара 57% участников опроса первым делом смотрят на цену, 55% — на состав продукта, 26% — на торговую марку, 23% — на страну-производителя и только 9% — на срок годности.
А в Приморье экспериментаторы поневоле случайно выяснили, что станет с колбасой, если помыть ее в посудомоечной машине. Результат поразил пользователей соцсетей.
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