Чиновники рассказали о самых популярных профессиях у выпускников

Министерство просвещения опубликовало результаты опроса о предпочтениях современных выпускников школ в своих будущих профессиях. Подробности исследования сообщает ТАСС

Оказалось, что треть всех абитуриентов выбирают инженерные или математические направления. Более 20% респондентов предпочли науки об обществе. Каждый десятый выбрал медицину.

Меньше всего в почёте оказалась педагогика (чуть более 7%) и сельское хозяйство. Последнее не набрало и 2%.

В этом году, напоминают чиновники, из Российских школ выпустилось более 640 тысяч детей. Они могут рассчитывать на 370 тысяч мест в бакалавриате или специалитете бюджетной основы обучения.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС