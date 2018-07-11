Ещё
Чиновники рассказали о самых популярных профессиях у выпускников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновники рассказали о самых популярных профессиях у выпускников 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Министерство просвещения опубликовало результаты опроса о предпочтениях современных выпускников школ в своих будущих профессиях. Подробности исследования сообщает ТАСС.
Оказалось, что треть всех абитуриентов выбирают инженерные или математические направления. Более 20% респондентов предпочли науки об обществе. Каждый десятый выбрал медицину.
Меньше всего в почёте оказалась педагогика (чуть более 7%) и сельское хозяйство. Последнее не набрало и 2%.
В этом году, напоминают чиновники, из Российских школ выпустилось более 640 тысяч детей. Они могут рассчитывать на 370 тысяч мест в бакалавриате или специалитете бюджетной основы обучения.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Аист на крыше: последние новости
Молодёжь снова захотела эмигрировать из России Ещё одна россиянка может развестись с мужем из-за футбола По мнению россиян бедных семей стало меньше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками118
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня17
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС143
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение