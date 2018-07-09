ВЦИОМ: наркомания и алкоголизм делают семьи в России неблагополучными

Большинство россиян уверены, что среди их знакомых нет неблагополучных семей. Такой ответ в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ , дали 52% респондентов. Еще 45% признались, что знакомы с такими семьями.

При этом понятие «неблагополучная семья» для россиян — это те, в которое есть наркоманы или алкоголики. Такого мнения придерживаются 12% опрошенных. 17% респондентов в качестве причины указали высокий уровень безработицы. 47% заявили, что неблагополучны те, у кого низкий уровень жизни и не хватает денег на самое необходимое.

Согласно результатам опроса, самыми распространенными проблемами в семьях остаются пьянство и невнимание к детям и их нуждам. Реже встречаются факты жестокого обращения с детьми и асоциальное поведение.

Знают россияне, и как решить проблему неблагополучных семей. 24% уверены, что для этого нужно бороться с безработицей. 11% считают, что нужно повышать заработную плату и уровень жизни людей. 8% предлагают оказывать таким семьям материальную помощь, а 7% видят выход в усилении контроля со стороны органов опеки. По 4% респондентов высказались за борьбу с алкоголизмом и наркоманией, необходимостью заниматься воспитанием молодежи.