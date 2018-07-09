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ВЦИОМ: наркомания и алкоголизм делают семьи в России неблагополучными
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ВЦИОМ: наркомания и алкоголизм делают семьи в России неблагополучными 

Вологда.рф 9 июля 2018
Фото: Вологда.рф
Большинство россиян уверены, что среди их знакомых нет неблагополучных семей. Такой ответ в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, дали 52% респондентов. Еще 45% признались, что знакомы с такими семьями.
При этом понятие «неблагополучная семья» для россиян — это те, в которое есть наркоманы или алкоголики. Такого мнения придерживаются 12% опрошенных. 17% респондентов в качестве причины указали высокий уровень безработицы. 47% заявили, что неблагополучны те, у кого низкий уровень жизни и не хватает денег на самое необходимое.
Согласно результатам опроса, самыми распространенными проблемами в семьях остаются пьянство и невнимание к детям и их нуждам. Реже встречаются факты жестокого обращения с детьми и асоциальное поведение.
Знают россияне, и как решить проблему неблагополучных семей. 24% уверены, что для этого нужно бороться с безработицей. 11% считают, что нужно повышать заработную плату и уровень жизни людей. 8% предлагают оказывать таким семьям материальную помощь, а 7% видят выход в усилении контроля со стороны органов опеки. По 4% респондентов высказались за борьбу с алкоголизмом и наркоманией, необходимостью заниматься воспитанием молодежи.
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