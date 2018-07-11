Подведены итоги двух отрытых голосований в Бирюлеве Западном

Итоги двух открытых голосований были подведены в среду, 11 июля.

Жителями района Бирюлево Западное предлагалось выразить свое мнение по поводу установки шумозащитных экранов, а также ответить на вопрос: «Строить новую поликлинику в районе или реконструировать старую?». Голосования проходили на сайте газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» и сайте управы района, а также на офлайн площадках.