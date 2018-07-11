Подведены итоги двух отрытых голосований в Бирюлеве Западном 

Итоги двух открытых голосований были подведены в среду, 11 июля.
Жителями района Бирюлево Западное предлагалось выразить свое мнение по поводу установки шумозащитных экранов, а также ответить на вопрос: «Строить новую поликлинику в районе или реконструировать старую?». Голосования проходили на сайте газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» и сайте управы района, а также на офлайн площадках.
В голосовании по установке шумозащитных экранов вдоль Востряковского проезда приняло участие 5955 человек. Результат однозначен: подавляющее большинство, а именно 90% жителей, выступают за размещение экранов для защиты жилых домов от шума и пыли с автодорог. Горожане также решили, что необходимо строить новую детскую поликлинику, вместо того, чтобы реконструировать старую. В опросе проголосовало 6700 человек, 5014 респондентов, которые составляют 75%, хотят видеть новую поликлинику в районе. Обсуждения по этим темам неоднократно поднимались среди бирюлевцев. На встрече населения с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла в мае, местные жители также задавали вопросы о судьбе поликлиники и установке экранов. Мэр распорядился оперативно решить проблемы по итогам опроса.
Фото с портала mos.ru