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Подведены итоги двух отрытых голосований в Бирюлеве Западном
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Подведены итоги двух отрытых голосований в Бирюлеве Западном 

Управа района Бирюлево Западное 11 июля 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Итоги двух открытых голосований были подведены в среду, 11 июля.
Жителями района Бирюлево Западное предлагалось выразить свое мнение по поводу установки шумозащитных экранов, а также ответить на вопрос: «Строить новую поликлинику в районе или реконструировать старую?». Голосования проходили на сайте газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» и сайте управы района, а также на офлайн площадках.
В голосовании по установке шумозащитных экранов вдоль Востряковского проезда приняло участие 5955 человек. Результат однозначен: подавляющее большинство, а именно 90% жителей, выступают за размещение экранов для защиты жилых домов от шума и пыли с автодорог. Горожане также решили, что необходимо строить новую детскую поликлинику, вместо того, чтобы реконструировать старую. В опросе проголосовало 6700 человек, 5014 респондентов, которые составляют 75%, хотят видеть новую поликлинику в районе. Обсуждения по этим темам неоднократно поднимались среди бирюлевцев. На встрече населения с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла в мае, местные жители также задавали вопросы о судьбе поликлиники и установке экранов. Мэр распорядился оперативно решить проблемы по итогам опроса.
Фото с портала mos.ru
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Новое голосование стартовало на портале «Активный гражданин» Шестая часть голосования «Влюбиться в Москву» стартовала Детская поликлиника: строить новую или реконструировать старую? Вопрос вынесут на обсуждение
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