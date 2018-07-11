Опрос: жители Молдавии живут хуже, чем во времена СССР

Молдаване признались, что живут хуже, чем во времена СССР. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Ассоциацией социологов и демографов республики, опубликованные местными СМИ в среду.

Почти половина опрошенных граждан отметили, что до 1991 года, когда распался Советский Союз, они жили лучше, чем сейчас, после 9 лет «евроинтеграции» Молдавии . Согласно этим данным, 21,2% опрошенных заявили, что живут хуже, чем во времена СССР, а 23,4% — гораздо хуже. Лучше стали жить лишь 10% молдаван.

Выяснилось, что они очень недовольны уровнем своих доходов. Так, 44,5% опрошенных отметили, что средств им хватает лишь на самое необходимое, а 22,7% недостаёт денег даже на это. Купить всё, не ограничивая себя, могут лишь менее одного процента молдаван.

Согласно данным исследования, совершенно недовольны положением дел в Молдавии 72,6% респондентов. Прозападным вектором развития страны довольны более 21% опрошенных.