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Опрос: жители Молдавии живут хуже, чем во времена СССР
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Опрос: жители Молдавии живут хуже, чем во времена СССР 

Парламентская газета 11 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Молдаване признались, что живут хуже, чем во времена СССР. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Ассоциацией социологов и демографов республики, опубликованные местными СМИ в среду.
Почти половина опрошенных граждан отметили, что до 1991 года, когда распался Советский Союз, они жили лучше, чем сейчас, после 9 лет «евроинтеграции» Молдавии. Согласно этим данным, 21,2% опрошенных заявили, что живут хуже, чем во времена СССР, а 23,4% — гораздо хуже. Лучше стали жить лишь 10% молдаван.
Выяснилось, что они очень недовольны уровнем своих доходов. Так, 44,5% опрошенных отметили, что средств им хватает лишь на самое необходимое, а 22,7% недостаёт денег даже на это. Купить всё, не ограничивая себя, могут лишь менее одного процента молдаван.
Согласно данным исследования, совершенно недовольны положением дел в Молдавии 72,6% респондентов. Прозападным вектором развития страны довольны более 21% опрошенных.
По данным опроса, лидером среди молдавских политиков в рейтинге доверия является президент Игорь Додон. Больше половины, 50,2% опрошенных, назвали главу государства единственным политиком, который заслуживает их доверия. В то же время положительно оценивают деятельность президента ещё больше граждан — 52,3%. Исследование проводилось в период с 26 июня по 7 июля. В нём приняли участие 1195 респондентов из 81 населённого пункта страны.
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