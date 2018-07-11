Медицина и психология: как изменился топ научных интересов россиян

Как меняется интерес к научным достижениям, и изменились ли за год научные темы, которыми интересуются жители крупных российских городов? Телеканал «Наука» и Институт современных медиа MOMRI подвели итоги очередного ежегодного мониторинга отношения россиян к науке.

Интерес россиян к науке стабилен: как и год назад, подавляющее большинство россиян считает, что обычному человеку важно быть в курсе научных событий (87%), половина утверждают, что хотя бы иногда обсуждают достижения науки с друзьями и близкими (51%), и почти 2/3 хотели бы, чтобы их дети работали в научной сфере (63%). Эти показатели за год практически не изменились.

Однако, изменения коснулись того, что именно интересует, — по сравнению с 2017 годом поменялся ТОП научных направлений, интересных россиянам. На первом месте, как и прежде, медицина и биология (эти сферы интересны 48% респондентов, +1 процентный пункт по сравнению с июнем 2017), а вот на второе место вышли психология и воспитание. Интерес к психологии растет с каждым годом, за этой сферой следит каждый третий (32%, по сравнению с 25% в июне 2017). На третьем месте — IT-технологии и электроника (27%), и почти такие же показатели у новых технологий, нанотехнологий (25%).

Второй год подряд данные исследований показывают снижение интереса к космосу и авиации, а также автомобиле— и машиностроению. Сейчас следит за научными событиями и достижениями в этих сферах каждый пятый (23 и 20% соответственно), однако с каждым годом процент снижается. Так, в июне 2016 об интересе к космосу и авиации говорили 29%, в июне 2017 — 26%, в июне 2018 — 23%. Сферой автомобиле— и машиностроения интересовались 29% два года назад и всего 20% этим летом. Любопытно также отметить, что эти направления меньше интересуют не только женщин, но мужчин: им все больше становятся интересны такие традиционно «женские» темы, как медицина и биология, психология и воспитание.

Интерес к науке, как и год назад, больше выражен у людей с высоким статусом и доходом. Чем выше доход респондентов, тем чаще они говорят, что интересуются наукой и обсуждают научные достижения в кругу друзей и близких.

Опрос проведен Институтом современных медиа MOMRI в период с 17 по 24 июня 2018 года. Общее количество опрошенных — 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более. Метод опроса — телефонное интервью (CATI) по случайной выборке, стратифицированной по федеральным округам и типу телефона. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Предыдущие волны исследования проводились по аналогичной методологии в июне 2017 и июне 2016 года.