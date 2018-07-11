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Эксперт рассказала, что больше всего мотивирует россиян работать
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Эксперт рассказала, что больше всего мотивирует россиян работать 

Парламентская газета 11 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Главной мотивацией для хорошей работы у россиян является благоприятный климат в офисе. Об этом рассказала «Русской планете» глава департамента персонала Международного финансового центра Элеонора Алергуш.
«Благоприятный климат на работе — вот главная мотивационная составляющая у работающих сограждан», — уверена эксперт. Кроме того, важную роль для россиян играет отношение руководства — стимул хорошо трудиться дают возможность быть услышанным в сложные моменты и определённые преференции.
«Нельзя сбрасывать со счетов развитую льготную систему, которая характерна для многих компаний, работающих по западному образцу, — к примеру, возможность получения образования или повышения квалификации за счёт работодателя», — сказала Алергуш. Наконец, замыкает своеобразный мотивационный «рейтинг» заработная плата — этот фактор является актуальным для сотрудников, сказала эксперт, однако мотивирует, по данным многочисленных социсследований, лишь первые три месяца работы.
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