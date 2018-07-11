Познер объяснил, почему российские эмигранты критикуют Россию

«У части людей [переехавших в другую страну] возникает необходимость постоянно убеждать себя, что они правильно сделали, уехав. Когда на их бывшей родине исчезает то, из-за чего они уехали, когда там становится лучше, им необходимо доказать себе (именно себе!), что они правильно уехали», — написал Познер , отвечая на вопрос одной из читательниц.

Он вспомнил, что те, кто бежали от революции и репрессий большевиков, в отличие от эмигрантов времен Второй Мировой воны и уехавших из СССР позже, «любили свою страну и гордились ее народом».

«ФедералПресс» напоминает, что на прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым количество жителей России , готовых эмигрировать за рубеж, существенно сократилось по сравнению с 1991 годом с 16 до 10%. В то же время увеличилось количество тех, кто связывает свою жизнь с Россией — с 70% в 1991-м до 88% в 2018 году.

Фото: сайт Владимира Познера