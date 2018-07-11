Что будут сообщать сайты поликлиник о своих врачах, решат активные жители Восточного Дегунина

На портале «Активный гражданин» проходит голосование, в котором жителям Восточного Дегунина предлагается выбрать, какая информация о врачах будет отображаться на сайтах районных поликлиник — КДЦ № 6 в Керамическом проезде и его филиала на Дубнинской улице. На выбор респондентам предлагается семь вариантов ответа.

Участники опроса могут выбрать один или несколько вариантов: фотография сотрудника, информация о стаже работы, об образовании и научных званиях, о наградах, грамотах и достижениях, сертификатах курсов повышения квалификации, а также сведения о должности в поликлинике и отзывы пациентов.

«Сейчас на сайтах городских поликлиник можно узнать только фамилию, имя, отчество врача, название специальности и время приема. Есть предложение расширить эту информацию», — говорится в материале на портале.

Опрос проводится по ссылке https://ag.mos.ru/poll/4703. Напоминаем, для того чтобы принять участие в опросе на портале «Активный гражданин», необходима предварительная регистрация. (мю)