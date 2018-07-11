Россияне предпочитают смотреть футбол дома

Россияне смотрят футбол дома и довольны игрой национальной сборной. К таким выводам пришли в Аналитическом центре «Орион Коннект», проведя среди 2000 домохозяйств по всей стране опрос, приуроченный к проходящим в России играм Чемпионата мира по футболу 2018. Предметом исследования стал интерес абонентов к данному спортивному событию и связанные с ним особенности телесмотрения. Исследование проводилось методом телефонного интервью, респондентами стали абоненты спутникового телевидения «Телекарта», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГК «Орион».

Опрос показал, что больше половины абонентов «Телекарты» интересуются матчами Чемпионата мира по футболу 2018. При этом 31% делает это систематически, 28% следят только за отдельными матчами, 2% узнает результаты из программ новостей.

Подавляющее большинство (94%) россиян смотрят футбол у домашнего телевизора. Лишь незначительная часть посещает для этого спорт-бар или имела опыт просмотра «живой» игры на стадионе.

Абсолютным лидером по просмотру матчей чемпионата стал «Первый» телеканал (43% опрошенных), на втором месте — телеканал «Россия», тройку лидеров замыкает телеканал «Матч».

Футбол ультравысокой четкости

Специально к Чемпионату мира по футболу «Орион» поднял на свою платформу телеканал «Первый 4К». Абонентам «Телекарты» на Европейской части России целый месяц доступен футбол мирового уровня в формате UHD. Матчи главного события этого года в формате сверхвысокой четкости также представлены в пакетах кабельных операторов, сотрудничающих с компанией. По утверждению 9% респондентов за первые три недели с момента запуска «Первого 4К» они уже успели воспользоваться преимуществом просмотра матчей в UHD.

Удовлетворенность игрой Национальной сборной по футболу

На вопрос «Довольны ли вы результатами российской сборной на Чемпионате мира по футболу?» более половины респондентов ответили, что игра сборной превзошла все их ожидания. 14% положительно оценили игру российской команды. Лишь 6% дали негативные оценки национальной сборной.

Заместитель генерального директора ГК «Орион» Мария Жилина прокомментировала результаты исследования: «Приятно видеть, что наши абоненты неравнодушны к спортивным событиям мирового масштаба и не оставляют без поддержки российскую команду. Мы также очень рады, что коллеги с Первого канала не упустили момент и уделили внимание созданию полноценного UHD-канала к столь значимому для всей страны событию. Результаты исследования и экспертные оценки позволяют с уверенностью сказать, что данный шаг положительно скажется на развитии телевидения UHD в России. Развитию данного рынка в нашей стране мешает нехватка соответствующего контента и коммерческая неэффективность. Изменить эту ситуацию могут помочь именно спортивные трансляции».