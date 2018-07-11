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Большинство абитуриентов склоняются к общественно-гуманитарным наукам
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Большинство абитуриентов склоняются к общественно-гуманитарным наукам 

Обручевский меридиан 11 июля 2018
Фото: Обручевский меридиан
В числе наиболее привлекательных дисциплин: юриспруденция, журналистика, социология, экономика.
«Министерство на площадке социальной сети «ВКонтакте» провело опрос среди выпускников школ и абитуриентов о предпочтениях в выборе специальности и направления подготовки в рамках приемной кампании. В тройку лидеров вошли такие направления как: науки об обществе (22,3%) — это будущие юристы, социологи, журналисты, экономисты и так далее; инженерия и технологии (15,6%) — инженерные направления; математика и естественные науки (15,5%) — будущие математики, физики, химики, биологи, гидрометеорологи, картографы и так далее», — говорится в сообщении пресс-службы министерства просвещения РФ.
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