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Россияне стали больше верить в тайное мировое правительство
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Россияне стали больше верить в тайное мировое правительство 

13 Новостей.ru 20 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
Есть теория, что миром управляет горстка людей, которые не появляются на публике и их имена скрыты. Разговоры о тайном мировом правительстве ходят довольно давно и сильные мира сего вершат дела планеты в секретных кулуарах. Они решают, где начинать и заканчивать войны, против какой страны вводить санкции, где необходимо уменьшить или увеличить количество населения и другие важные вопросы. Но организация является тайной и покрыта завесой, которую не видят большинство людей. Интересно, что согласно новым исследованиям, число людей в России, которые верят в существование тайной организации увеличилось за последние несколько лет. Если около 5 лет назад в эту теорию верило около 45% людей в России, то в этом году уже около 70%. Почему люди меняют своё мнение и начинают верить в то, что нами управляет секретная организация, неизвестно. Наверное, людям необходимо верить в теории заговоров и валить всё на тайные силы…
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