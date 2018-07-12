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Районная газета провела для жителей Печатников новый еженедельный опрос
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Районная газета провела для жителей Печатников новый еженедельный опрос 

Управа района Печатники города Москвы 5 часов назад
Фото: Новые печатники
Районная газета провела для жителей Печатников очередной еженедельный опрос: «Чего вам не хватает в районе?». В анонимном голосовании приняли участие более 50 жителей района.
В частности, 29% респондентов признались, что хотели бы видеть больше круглосуточных аптек. Зелени не хватает 24% опрошенных. Затруднились ответить 18% читателей газеты. Чуть меньше (16%) хотели бы видеть больше автобусов, а 13% — банкоматов.
Поделиться мнением по поводу результатов опроса, предложить тему для следующего голосования можно по адресу электронной почты: novyepechatniki.gazeta@yandex.ru. (еп)
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