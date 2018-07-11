Ещё
Милонов головного мозга: россияне поверили в масонский заговор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов головного мозга: россияне поверили в масонский заговор 

News.ru 11 июля 2018
Фото: News.ru
Скандальный депутат Виталий Милонов ещё в марте призвал генпрокурора Юрия Чайку проверить деятельность масонских сообществ. Парламентарий уверен, что злобный орден намерен создать новый мировой порядок и навредить России-матушке. Безумие? К сожалению, большинство наших сограждан так не думают.
Сегодня две трети россиян убеждены, что мировое правительство существует, показал опрос ВЦИОМ. Из них подавляющее большинство не сомневаются, что серые кардиналы мечтают стереть Россию с лица земли. О том, какой диагноз можно поставить современному обществу — в материале News.ru.
Потому что я так считаю
До 2014 года лишь 45% населения страны думали, что где-то существует мировое правительство. Воссоединение Крыма с Россией столь потрясло неокрепшие умы, что теперь во вселенский заговор уверовали 67% граждан.
Любая гипотеза о заговоре требует аргументированного доказательства. Да и сам процесс мышления предполагает, что человек анализирует факты, и, основываясь на рациональных суждениях, приходит к какому-то умозаключению. Давайте узнаем, чем же именно руководствовались жители России, прежде чем поддержать «теорию» Милонова?
Global Look Press/dpa/Andreas Arnold
Масонское ложе в Франкфурте-на-Майне, Германия
Увы, хоть как-то обосновать свою точку зрения смогли не многие. Так, 33% опрошенных не смогли найти ни единого аргумента в пользу существования мирового правительства, а остальные респонденты привели разрозненные догадки.
Среди граждан, отрицающих наличие вселенского заговора, большинство — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Лишь 16% респондентов старше 60 лет не верят в существование организации, контролирующей мировые процессы.
Имена, пароли, явки
Кто же они — члены мирового правительства? Олигархи, финансисты и банкиры — завсегдатаи заседаний мирового правительства, считают 23% опрошенных. Главная цель серых кардиналов — власть, влияние и управление всеми людьми на планете (позиция 30% респондентов).
Правда, большинство жителей России, согласных с тем, что «мировое закулисье» существует, считают степень его влияния довольно ограниченной. Так, 57% полагают, что ему подконтрольна лишь часть мировых процессов. Вместе с тем, в обществе укоренилась мысль, что цели мирового правительства противоречат национальным интересам России. Доля разделяющих эту точку зрения граждан выросла до 74%.
Увы, если верить глазам и ушам, количество сторонников теории Виталия Милонова увеличилось в несколько раз. Но всё же трудно избавиться от мысли — а вдруг они правы?
News.ru: последние новости
Американцы назвали лучшего президента Латышский писатель: русские — генетическое отклонение Россияне не замечают неблагополучные семьи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками120
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня17
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС143
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение