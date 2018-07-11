Милонов головного мозга: россияне поверили в масонский заговор

Скандальный депутат Виталий Милонов ещё в марте призвал генпрокурора Юрия Чайку проверить деятельность масонских сообществ. Парламентарий уверен, что злобный орден намерен создать новый мировой порядок и навредить России-матушке. Безумие? К сожалению, большинство наших сограждан так не думают.

Сегодня две трети россиян убеждены, что мировое правительство существует, показал опрос ВЦИОМ . Из них подавляющее большинство не сомневаются, что серые кардиналы мечтают стереть Россию с лица земли. О том, какой диагноз можно поставить современному обществу — в материале News.ru.

Потому что я так считаю

До 2014 года лишь 45% населения страны думали, что где-то существует мировое правительство. Воссоединение Крыма с Россией столь потрясло неокрепшие умы, что теперь во вселенский заговор уверовали 67% граждан.

Любая гипотеза о заговоре требует аргументированного доказательства. Да и сам процесс мышления предполагает, что человек анализирует факты, и, основываясь на рациональных суждениях, приходит к какому-то умозаключению. Давайте узнаем, чем же именно руководствовались жители России, прежде чем поддержать «теорию» Милонова?

Global Look Press/ dpa /Andreas Arnold

Увы, хоть как-то обосновать свою точку зрения смогли не многие. Так, 33% опрошенных не смогли найти ни единого аргумента в пользу существования мирового правительства, а остальные респонденты привели разрозненные догадки.

Среди граждан, отрицающих наличие вселенского заговора, большинство — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Лишь 16% респондентов старше 60 лет не верят в существование организации, контролирующей мировые процессы.

Имена, пароли, явки

Кто же они — члены мирового правительства? Олигархи, финансисты и банкиры — завсегдатаи заседаний мирового правительства, считают 23% опрошенных. Главная цель серых кардиналов — власть, влияние и управление всеми людьми на планете (позиция 30% респондентов).

Правда, большинство жителей России, согласных с тем, что «мировое закулисье» существует, считают степень его влияния довольно ограниченной. Так, 57% полагают, что ему подконтрольна лишь часть мировых процессов. Вместе с тем, в обществе укоренилась мысль, что цели мирового правительства противоречат национальным интересам России. Доля разделяющих эту точку зрения граждан выросла до 74%.

Увы, если верить глазам и ушам, количество сторонников теории Виталия Милонова увеличилось в несколько раз. Но всё же трудно избавиться от мысли — а вдруг они правы?