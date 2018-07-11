Опрос: 42% немцев выступают за вывод американских войск из Германии 

В Германии растет число граждан, которые выступают за вывод американских войск с территории страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения YouGov накануне саммита НАТО в Брюсселе.
Согласно данным исследования, которые приводит еженедельник Zeit, 42 процента из числа опрошенных высказались за вывод американских военных из Германии. Больше всего сторонников разоружения среди представителей Левой партии (67%) и партии Альтернатива для Германии (55%). Не смогли ясно выразить свою позицию по этой теме 21 процент респондентов. Порядка 37 процентов участников опроса поддерживают пребывание иностранных войск на территории страны.
Среди сторонников «зеленых» против американского присутствия выступают 48 процентов опрошенных, коалиционной партии СДПГ — 42 процента и СвДП — 37 процентов. Любопытно, что даже в правящей ХДС, которой руководит канцлер Ангела Меркель, каждый третий партиец (35%) выступает против пребывания американских солдат в Германии.
Напомним, в четверг, 11 июля, стартует саммит НАТО в Брюсселе. Ранее газета The Washington Post писала, что якобы президент Дональд Трамп поручил Пентагону рассчитать стоимость вывода американских войск из Германии. Глава Белого дома настаивал, что Берлин недостаточно платит в бюджет НАТО. Между тем на немецкой земле находятся около 35 тысяч военных из США.