Опрос: 42% немцев выступают за вывод американских войск из Германии

Брюсселе. Германии растет число граждан, которые выступают за вывод американских войск с территории страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения YouGov накануне саммита НАТО

Согласно данным исследования, которые приводит еженедельник Zeit, 42 процента из числа опрошенных высказались за вывод американских военных из Германии. Больше всего сторонников разоружения среди представителей Левой партии (67%) и партии Альтернатива для Германии (55%). Не смогли ясно выразить свою позицию по этой теме 21 процент респондентов. Порядка 37 процентов участников опроса поддерживают пребывание иностранных войск на территории страны.