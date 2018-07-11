Ещё
Опрос: 42% немцев выступают за вывод американских войск из Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: 42% немцев выступают за вывод американских войск из Германии 

Российская Газета 42 минуты назад
В Германии растет число граждан, которые выступают за вывод американских войск с территории страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения YouGov накануне саммита НАТО в Брюсселе.
Согласно данным исследования, которые приводит еженедельник Zeit, 42 процента из числа опрошенных высказались за вывод американских военных из Германии. Больше всего сторонников разоружения среди представителей Левой партии (67%) и партии Альтернатива для Германии (55%). Не смогли ясно выразить свою позицию по этой теме 21 процент респондентов. Порядка 37 процентов участников опроса поддерживают пребывание иностранных войск на территории страны.
Среди сторонников «зеленых» против американского присутствия выступают 48 процентов опрошенных, коалиционной партии СДПГ — 42 процента и СвДП — 37 процентов. Любопытно, что даже в правящей ХДС, которой руководит канцлер Ангела Меркель, каждый третий партиец (35%) выступает против пребывания американских солдат в Германии.
Напомним, в четверг, 11 июля, стартует саммит НАТО в Брюсселе. Ранее газета The Washington Post писала, что якобы президент Дональд Трамп поручил Пентагону рассчитать стоимость вывода американских войск из Германии. Глава Белого дома настаивал, что Берлин недостаточно платит в бюджет НАТО. Между тем на немецкой земле находятся около 35 тысяч военных из США.
Российская Газета: последние новости
На Дону зафиксировано снижение спроса на местные товары и услуги В Свердловской области в четыре раза вырос спрос на рабочий персонал Экономисты оценили потери мирового ВВП из-за торговой войны США и КНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму239
Дело грузинского пастуха получило новый поворот44
Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла13
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин52
Эстония предрекла гибель российской армии174
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
01:00
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
04:37
Известный блогер погиб по дороге на ЧМ-2018
Происшествия
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение