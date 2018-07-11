Всё больше британцев призывает отказаться от института брака

Жители Великобритании всё чаще приходят ко мнению о том, что брак устарел. Подробности современной статистики сообщает издание «Главное.ua».

Согласно результатам опроса, проведённого порталом YouGov, уже 12% находящихся в законном браке жителей Великобритании полагают, что сама концепция института брака давно устарела.

При этом точно так же считают треть одиноких британцев, а среди тех, кто живёт со своими партнёрами в так называемом гражданском браке, это число достигло 38%.

Если считать в целом, то четверть подданных британской короны уверены, что государственная регистрация их взаимоотношений никак не повлияет на их качество.

Сильнее всего против женитьбы и замужества выступают молодые люди возрастной группы от 25 до 39 лет. Стоит отметить, что большую часть браков в стране заключают люди именно этой возрастной категории.