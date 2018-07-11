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Всё больше британцев призывает отказаться от института брака
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Всё больше британцев призывает отказаться от института брака 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Жители Великобритании всё чаще приходят ко мнению о том, что брак устарел. Подробности современной статистики сообщает издание «Главное.ua».
Согласно результатам опроса, проведённого порталом YouGov, уже 12% находящихся в законном браке жителей Великобритании полагают, что сама концепция института брака давно устарела.
При этом точно так же считают треть одиноких британцев, а среди тех, кто живёт со своими партнёрами в так называемом гражданском браке, это число достигло 38%.
Если считать в целом, то четверть подданных британской короны уверены, что государственная регистрация их взаимоотношений никак не повлияет на их качество.
Сильнее всего против женитьбы и замужества выступают молодые люди возрастной группы от 25 до 39 лет. Стоит отметить, что большую часть браков в стране заключают люди именно этой возрастной категории.
Читайте нашу статью о значении института семьи в современной России: Место семьи в жизненной модели современных россиян
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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