Доступные фавориты: ТОП-5 стран, жилье которых интересует россиян

Болгария, Испания и Турция являются самыми популярными странами среди россиян для покупки недвижимости за рубежом, следует из данных рейтинга, составленным порталом HomesOverseas.ru за второй квартал.

Лидером по числу запросом, где россияне подыскивают себе недвижимость для покупки, стала Болгария (19,6%), второе место у Испании (16,7%). Тройку лидеров замыкает Турция (10,8%). Привлекают россиян доступные цены на недвижимость, возможность заработать на аренде и теплый климат.

"Традиционный лидер всех рейтингов благодаря низкой стоимости недвижимости, географический близости к России , схожему менталитету, одной религии. Уступала некоторое время первенство Испании, но во втором квартале 2018 снова вышла вперед", — говорит руководитель портала HomesOverseas.ru Сергей Рымов.

Высокий интерес к Болгарии объясняется невысокими ценами — средняя стоимость квадратного метра в Болгарии варьируется от 600-1000 евро. Самое дорогое жилье в Софии , в среднем квадрат обойдется в тысячу евро.

Кроме этого, Болгария является популярным туристическим направлением у россиян. Только в прошлом году жители России совершили более полумиллиона поездок в Болгарию, более 400 тысяч россиян имеют болгарскую недвижимость.

Испания также неизменно популярна благодаря огромному выбору недвижимости на любой бюджет и вкус, стабильному турпотоку и привлекательному климату. Она соревнуется с Болгарией за первенство по спросу с переменным успехом, отмечает Сергей Рымов.

Цены на жилую недвижимость в Испании в среднем начинаются от 1,3 тысячи евро за квадратный метр. Один из самых популярных регионов у россиян — Коста-Бланка.

После некоторого периода заморозки спроса на покупку недвижимости, связанному с ухудшением политических отношений, Турция сейчас испытывает взлет. Способствуют этому доступные цены и высокой популярности своих курортов у российских туристов.

Цены на турецкую недвижимость сейчас растут — в прошлом году они выросли в районе 10-14%. Несмотря на это недвижимость в Турции остается доступной, средняя цена квадрата равна 2,8 тысячи турецких лир (42,5 тысячи рублей).

В пятерку лидеров также вошли Кипр (8,3%), Чехия Черногория (по 6,1%). Кипрская недвижимость пользуется популярностью у российских покупателей на протяжении много лет благодаря своему климату, хорошим возможностям для бизнеса и эмиграции (возможность получить ВНЖ, инвестировав в недвижимость два миллиона евро).

Кроме этого, рынок сейчас находится в стадии роста, отмечает Рымов. Новостройки на Кипре можно купить от 1 тысячи до 5 тысяч евро за «квадрат»

В ТОП-10 также вошли Германия (5,1%), Италия (4,7%), Греция (3,8%), Франция (2,2%) и Венгрия (1,8%). Например, в Германии спросом пользуется в основном недорогое жилье в Восточной части страны, либо коммерческая недвижимость. Интерес россияне проявляют к недвижимости Берлина.

Если говорить об Италии, то здесь, по данным HomesOverseas.ru, половина спроса сосредоточена на недорогой регион Калабрия на юге страны. Остальная часть запросов приходится на дорогую недвижимость в Тоскане, Лигурии, на берегах альпийских озер и в других престижных регионах.

Хорватии и Меньше всего россиян в первом полугодии этого года интересовала недвижимость в США Австрии (порядка 0,7% запросов пришлось на каждую из этих стран).

Интерес США всегда очень высок, реальных запросов на покупку недвижимости мало, и они в основном связаны с эмиграцией. Сказывается напряженность в отношениях, а также географическая удаленность от России, отмечает Сергей Рымов.

По данным Knight Frank, в прошлом году число запросов на покупку недвижимости в США упало на 40%. Аналитики связывали это не только с ухудшением политических взаимоотношений США и России, но и с экономическими факторами. Рынок недвижимости во многих странах Европы на подъеме и вложения в местные объекты могут принести покупателям неплохую доходность.

Невысокий интерес к недвижимости Хорватии и Австрии объясняется ограничениями, которые распространяются на покупку недвижимости иностранцами. И хотя в Хорватии они сняты, спрос пока не растет.

Ранее аналитики Tranio назвали ТОП-10 стран, где россияне ищут зарубежную недвижимость. Для этого они проанализировали поисковые запросы "Яндекса" по жилой недвижимости в разных странах со второго квартала 2016 года по первый квартал этого года. Фаворитом стала Испания — на нее за этого время пришлось более миллиона запросов. В тройку лидеров вошла Болгария и Германия — 980 и 530 тысяч запросов соответственно.

Интерес к зарубежной недвижимости среди россиян в последнее время растет. Так, по данным компании Knight Frank, в прошлом году число запросов на покупку недвижимости за рубежом выросло на 35%. Чаще всего наши соотечественники интересовали недвижимостью на Кипре — число запросов увеличилось в четыре раза, отмечали аналитики.