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Молодёжь снова захотела эмигрировать из России
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Молодёжь снова захотела эмигрировать из России 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Молодые россияне всё чаще обдумывают возможность уехать из страны. Неприятную статистику об очередном всплеске «утечки мозгов» приводит "РБК".
По результатам последнего телефонного опроса, проведённого ВЦИОМ, 10% российских граждан испытывают желание покинуть страну и постоянно проживать за границей.
В возрастной группе респондентов от 18 до 24 лет этот показатель в три раза выше — он составил более 30%. Эти цифры стали максимальными за последние пять лет. В последний раз столько желающих покинуть Родину результаты опросов показывали в 2013 году.
При этом, как выяснили организаторы опроса, у большинства граждан, заявивших о желании покинуть страну, всё же нет никаких определённых планов на этот счёт.
Примечательно, что 74% участников исследования вообще не покидали страну за последние несколько лет.
Что касается стран, которые присматривают себе потенциальные эмигранты в качестве нового места жительства, то среди них первое место занимает Германия. После этой европейский страны в рейтинге оказались США, Испания, Канада и Италия.
Читайте статью о проблеме эмиграции из нашей страны: Утечка умов из России
Фото: slovenskavojska
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