Молодёжь снова захотела эмигрировать из России

Молодые россияне всё чаще обдумывают возможность уехать из страны. Неприятную статистику об очередном всплеске «утечки мозгов» приводит " РБК ".

По результатам последнего телефонного опроса, проведённого ВЦИОМ , 10% российских граждан испытывают желание покинуть страну и постоянно проживать за границей.

В возрастной группе респондентов от 18 до 24 лет этот показатель в три раза выше — он составил более 30%. Эти цифры стали максимальными за последние пять лет. В последний раз столько желающих покинуть Родину результаты опросов показывали в 2013 году.

При этом, как выяснили организаторы опроса, у большинства граждан, заявивших о желании покинуть страну, всё же нет никаких определённых планов на этот счёт.

Примечательно, что 74% участников исследования вообще не покидали страну за последние несколько лет.

Испания, Канада и Италия. Что касается стран, которые присматривают себе потенциальные эмигранты в качестве нового места жительства, то среди них первое место занимает Германия . После этой европейский страны в рейтинге оказались США

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Фото: slovenskavojska