Электронные сигареты с никотином не помогли бросить курить

Ученые из Университета штата Джорджия заключили, что никотиновые электронные испарители не способствуют отказу от курения. Опрос 858 американцев показал: те, кто использовал и традиционные, и электронные сигареты, бросали курить реже, чем приверженцы обычных сигарет. Исследование опубликовано в журнале PLoS One.

Производители электронных сигарет нередко указывают, что эти устройства помогают постепенно отказаться от курения, однако многие исследования не подтверждают этого.

Авторы новой работы исследовали данные о здоровье 1284 американских курильщиков, заполнивших анкеты о своем образе жизни и о том, как часто они курят. 27% респондентов не только употребляли табак, но и пользовались электронными испарителями. Изменения отношения опрошенных к вредной привычке отслеживали в течение года, после этого 858 из них согласились заполнить итоговую анкету. В ней содержались вопросы о том, сколько раз в день респонденты курили традиционные или электронные сигареты и пытались ли они отказаться от никотина на протяжении прошедшего года.

В течение этого периода курильщики-вейперы пытались бросить привычку чаще, чем сторонники традиционного табака (это делали 58,5% и 44,4% соответственно). Однако итоговый опрос показал, что попытки реже оказывались успешными, если респондент курил и сигареты, и испаритель. 90% тех, кто изначально употреблял оба типа сигарет, продолжили курить спустя год, при этом 37% из них отказались от испарителей, полностью перейдя на табак. Кроме того, вейперы и обычные курильщики испытывали схожую степень тяги к никотину, количество «перекуров» в день также оказалось примерно одинаковым.

Причины этого эффекта исследователям пока не известны. Авторы работы считают, что современные электронные испарители нельзя считать эффективным средством борьбы с курением: по их мнению, снижение концентрации никотина в традиционных сигаретах может оказаться полезнее.

Ранее ученые выяснили, что вдыхание пара электронных сигарет может вызывать преждевременные изменения кровеносных сосудов.