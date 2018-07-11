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Опрос показал, что планируют изучать выпускники российских школ
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Опрос показал, что планируют изучать выпускники российских школ 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министерство просвещения РФ провело опрос в социальной сети среди выпускников 2018 года о предпочтениях в выборе специальности, согласно ему большая часть молодых людей выберет для дальнейшего изучения науки об обществе, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Министерство на площадке социальной сети «ВКонтакте» провело опрос среди выпускников школ и абитуриентов о предпочтениях в выборе специальности и направления подготовки в рамках приемной кампании", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам опроса, в котором приняли участие более 5 тысяч человек, в тройку лидеров вошли науки об обществе — 22,3%, инженерия и технологии — 15,6%, математика и естественные науки — 15,5%, еще около 5% опрошенных пока не определились с выбором.
В министерстве добавили, что в этом году из школы выпускаются более 640 тысяч учащихся, и они могут на конкурсной основе рассчитывать на более чем 369 тысяч бюджетных мест в бакалавриате и специалитете. Таким образом, Россия сохраняет один из самых высоких показателей доступности высшего образования для выпускников школ (на уровне 57%), всего же с учетом магистратуры на грядущий учебный год выделено 514 тысяч бюджетных мест.
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