Почему россияне стали тратить меньше

Жители России стали меньше тратить за один поход в магазин. В июне, согласно результатам исследования холдинга «Ромир», средний чек составил 513 рублей.

Так, по сравнению с маем 2018 года, за один поход в магазин россияне стали тратить на 1,5 процента или на 8 рублей меньше. А вот в Москве средний чек по сравнению с маем не изменился и остановился на отметке в 690 рублей.

При этом, именно в мае в Москве наблюдалось существенное снижение показателей, когда средние траты во время однократного похода за покупками сократились на 4,7 процента — с 724 рублей. Несмотря на это, по сравнению с 2017 годом показатель вырос на 1,9 процента.

— Именно поэтому трудно объяснить факт снижения среднего чека за один поход в магазин. Доходы у людей снижаются, а цены остаются на достаточно высоком уровне. Единственное достойное объяснение — люди не стали покупать меньше, просто в магазин стали ходить чаще, — говорит Колганов.

По словам экономиста Сергея Жаворонкова, снижение среднего чека вызвано именно ростом экономии среди жителей страны.

— В этом нет ничего удивительного. Наш народ не богатеет, доходы населения сокращаются уже с 2014 года. И хотя уже в этом году ожидается прирост, люди начинают больше экономить, переходить на более дешевые продукты или покупать их в меньшем количестве, чем прежде, — утверждает Сергей Жаворонков

При этом, согласно последним исследованиям холдинга «Ромир», у россиян сокращается объем свободных денег, то есть средств, которые остаются у среднестатистической семьи после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

Это снижение специалисты объясняют длинными праздниками и выходными в мае, в течение которых россиянам приходилось тратить больше на первоочередные расходы, а также ощутимый рост цен на бензин.