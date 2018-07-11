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Читатели «Клопс» оценили игру сборной России на ЧМ-2018
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Читатели «Клопс» оценили игру сборной России на ЧМ-2018 

Клопс.Ru 11 июля 2018
Фото: Клопс.Ru
Большинство подписчиков «Клопс» абсолютно довольны игрой российской сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом говорят результаты опроса во «ВКонтакте».
Всего в голосовании принял участие 6281 человек. Высоко оценили выступление команды РФ более 80% респондентов. Почти 10% отметили, что сборная могла показать себя лучше. Ещё 4% подписчиков посчитали, что российские футболисты играли как и раньше. Такое же число опрошенных затруднилось ответить.
В комментариях читатели «Клопс» отмечали, что на ЧМ-2018 произошёл «прорыв нашего футбола» и российская сборная показала высокие результаты, которых не было уже много лет.
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