Читатели «Клопс» оценили игру сборной России на ЧМ-2018

Большинство подписчиков «Клопс» абсолютно довольны игрой российской сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом говорят результаты опроса во «ВКонтакте».

Всего в голосовании принял участие 6281 человек. Высоко оценили выступление команды РФ более 80% респондентов. Почти 10% отметили, что сборная могла показать себя лучше. Ещё 4% подписчиков посчитали, что российские футболисты играли как и раньше. Такое же число опрошенных затруднилось ответить.

В комментариях читатели «Клопс» отмечали, что на ЧМ-2018 произошёл «прорыв нашего футбола» и российская сборная показала высокие результаты, которых не было уже много лет.