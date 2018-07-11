В период с января по май Марокко посетили более четырех миллионов туристов

Согласно данным, опубликованным Министерством туризма Марокко , число желающих познакомиться с местной культурой выросло почти на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Число иностранных туристов увеличилось на 15 процентов, в то время как число марокканцев, проживающих за рубежом и совершающих визиты на родину, как показала статистика, сократилось на 1 процент. Рост был обусловлен главным образом постоянным увеличением притока туристов из европейских стран.

Статистика туристических прибытий показала рост числа итальянских путешественников на 16 процентов, немецких — на 12 процентов, количество же туристов из Франции Голландии увеличилось на 8 процентов.

С января по май доходы от туристического сектора достигли 2,11 млрд долларов США, что на 18 процентов выше, чем год назад. В 2017 году в Марокко было зарегистрировано 11,35 миллионов туристов, что на 10 процентов больше, чем в 2016 году.