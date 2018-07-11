Ещё
Россияне стали тратить меньше за один поход в магазин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне стали тратить меньше за один поход в магазин 

Свободная пресса 11 июля 2018
Средний чек после обычной закупки продуктов и других товаров в супермаркете за месяц снизился до 513 рублей. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Еще в мае средний чек по России составлял 521 рубль, но к концу июня он упал на 1,5 процента.
Такое снижение наблюдается уже три месяца. Россияне тратят меньше по всей стране, картина отличается только в Уральском федеральном округе, где средний чек в июне немного вырос. Судя по данным исследования, сложнее всего с деньгами у жителей Дальнего Востока, где средний чек снизился за месяц на 8,3 процента. В Москве покупательская способность жителей не изменилась, а в Санкт-Петербурге выросла.
Кстати, исследование приводилось на основе опросов 30 тысяч жителей России в 190 наиболее крупных городах.
Ранее «СП» писала, что в январе этого года в России, скорее всего в связи с новогодними праздниками, средний чек — то, сколько человек тратит за один поход в магазин, — вырос на треть.
Новости по теме: Набиуллина рассказала, почему россиянам кажется, что цены сильно растут
Свободная пресса: последние новости
«У русских существ нет ничего ценного, включая жизнь» Почти половина американцев назвала Трампа расистом Трамп заявил, что не позволил бы Крыму стать вновь российским
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС29
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии141
Путин нашел для Мутко новую работу27
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения20
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение