Россияне стали тратить меньше за один поход в магазин

Средний чек после обычной закупки продуктов и других товаров в супермаркете за месяц снизился до 513 рублей. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Еще в мае средний чек по России составлял 521 рубль, но к концу июня он упал на 1,5 процента.

Такое снижение наблюдается уже три месяца. Россияне тратят меньше по всей стране, картина отличается только в Уральском федеральном округе, где средний чек в июне немного вырос. Судя по данным исследования, сложнее всего с деньгами у жителей Дальнего Востока, где средний чек снизился за месяц на 8,3 процента. В Москве покупательская способность жителей не изменилась, а в Санкт-Петербурге выросла.

Кстати, исследование приводилось на основе опросов 30 тысяч жителей России в 190 наиболее крупных городах.

Ранее «СП» писала, что в январе этого года в России, скорее всего в связи с новогодними праздниками, средний чек — то, сколько человек тратит за один поход в магазин, — вырос на треть.

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