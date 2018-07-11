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Четверо из пяти работодателей в Барнауле страдают от нехватки кадров
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Четверо из пяти работодателей в Барнауле страдают от нехватки кадров 

АиФ — Алтай 11 июля 2018
Фото: АиФ - Алтай
В краевом центре портал по поиску работы провёл опрос 620 работодателей. Каждый пятый признался, что найти нового сотрудника в их сфере трудно. А каждый второй предрёк своей отрасли кадровый кризис.
Треть опрошенных отметили, что всегда испытывали дефицит кадров, потому что работают в узкой сфере. Больше половины вспомнили, что раньше проблем с персоналом не было, и они появились лишь в последние годы. Только 100 предприятий из 640 не имеют проблем поиска сотрудников. Наибольший дефицит кадров, по опросу, наблюдается в торговле, промышленности и строительстве.
Среди причин наступления дефицита кадров респонденты назвали демографический кризис (каждый пятый) и устаревшую систему образования (каждый третий). Почти половина работодателей Барнаула считают причиной кадрового кризиса низкий престиж профессий в определённых сферах. А большинство опрошенных — шесть из десяти — обозначили низкие зарплаты как главную проблему.
Так сегодня на портале по поиску работы в Барнауле представлено 2876 вакансий. И только для 400 из них предлагается зарплата выше или около 50 тыс. рублей. На эти должности требуется либо талантливые сотрудники — например, менеджеры по продажам. Либо очень опытные — как на должности руководителя розничной сети, ведущего программиста или специалиста по работе с проблемной задолженностью. Продавцам-консультантам предлагается зарплата в 14 тыс. рублей, а оператору химчистки — 15 тыс. рублей. Такая же зарплата ждёт грузчиков, подсобных рабочих, поваров, диспетчеров и водителей. Уборщицам и упаковщицам предлагают 12 тыс. рублей.
По словам руководитель отдела брендинга портала Зарплата.ру Ивана Чиркова, кадровый кризис во многих сферах неизбежен. Поэтому барнаульским компаниям важно самим выращивать и обучать свои кадры.
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