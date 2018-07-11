Екатеринбургу грозит кадровый кризис: работодатели пожаловались на нехватку сотрудников

Более 80% работодателей Екатеринбурга признались, что им сложно находить новых сотрудников, а почти половина местных компаний верит, что в 2030 году их ждёт кадровый кризис. Такие результаты показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру. В нём приняли участие 960 екатеринбургских работодателей.

Больше половины (54%) работодателей признались, что стали ощущать дефицит именно в последние годы — найти нового сотрудника становится все труднее. Треть опрошенных отметили, что всегда испытывали дефицит кадров, потому что работают в узкой сфере. И только 16% респондентов признались, что такая проблема им не знакома.

— Большинство из тех, кто жалуется на наступивший дефицит кадров, — представители таких сфер, как торговля, промышленность и строительство, — сообщили E1.RU в Зарплате.ру. — Среди причин наступления дефицита кадров респонденты назвали демографический кризис (21%), устаревшую систему образования (31%) и приход на рынок труда представителей поколения Z (13%). Почти половина работодателей Екатеринбурга — 48% — считают причиной кадрового кризиса низкий престиж профессий в определенных сферах. А большинство опрошенных — 60% — обозначили низкие зарплаты как главную проблему.

Почти половина работодателей считают, что решить проблему можно, только если брать на работу людей без опыта и всему их учить. Восемь процентов опрошенных готовы повышать зарплаты для привлечения сотрудников, а пять процентов — нанимать специалистов из ближнего зарубежья. Треть работодателей пока не знает, как можно решить кадровый кризис. Восемь процентов уверены, что он им просто не грозит.