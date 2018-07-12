Обзор прессы: в России хотят создать государственную туркомпанию

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 12 июля.

Госдуме предложили создать государственного туристического оператора, который был бы защищен от банкротства. По мнению авторов инициативы, это облегчит жизнь любителям пакетных туров, а также тем, кто предпочитает программы «все включено», пишет «Вечерняя Москва».

16 тысяч вакансий доступно сегодня в Минске , и две трети из них — это рабочие профессии, пишет « Беларусь сегодня» со ссылкой на Минтруд республики. Традиционно высокий спрос на работников в строительной сфере, а среди специалистов больше всего востребованы врачи и медсестры.

Более двух тысяч объектов малого и среднего бизнеса открывается каждый месяц в Астане . Благодаря этому в бюджет страны за этот год уже поступило около полумиллиона долларов налогов. Также благодаря предпринимателям с 1 января в республике появилось свыше 11 тысяч новых рабочих мест, пишет «Казахстанская правда».

Общество заинтересовало российских выпускников. Как показал опрос Минпросвящения, большинство абитуриентов хотят выбрать такие специальности в вузах. Юриспруденцию, социологию, журналистику и экономику планируют изучать немногим более пятой части будущих студентов, пишут « Аргументы и факты ». Следующие в рейтинге — инженерия, технологии и математика. При этом около 5% опрошенных пока еще не определились с выбором.

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