Обзор прессы: в России хотят создать государственную туркомпанию 

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 12 июля.
В Госдуме предложили создать государственного туристического оператора, который был бы защищен от банкротства. По мнению авторов инициативы, это облегчит жизнь любителям пакетных туров, а также тем, кто предпочитает программы «все включено», пишет «Вечерняя Москва».
16 тысяч вакансий доступно сегодня в Минске, и две трети из них — это рабочие профессии, пишет «Беларусь сегодня» со ссылкой на Минтруд республики. Традиционно высокий спрос на работников в строительной сфере, а среди специалистов больше всего востребованы врачи и медсестры.
Более двух тысяч объектов малого и среднего бизнеса открывается каждый месяц в Астане. Благодаря этому в бюджет страны за этот год уже поступило около полумиллиона долларов налогов. Также благодаря предпринимателям с 1 января в республике появилось свыше 11 тысяч новых рабочих мест, пишет «Казахстанская правда».
Общество заинтересовало российских выпускников. Как показал опрос Минпросвящения, большинство абитуриентов хотят выбрать такие специальности в вузах. Юриспруденцию, социологию, журналистику и экономику планируют изучать немногим более пятой части будущих студентов, пишут «Аргументы и факты». Следующие в рейтинге — инженерия, технологии и математика. При этом около 5% опрошенных пока еще не определились с выбором.
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