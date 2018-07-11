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Омские работодатели жалуются на нехватку сотрудников
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Омские работодатели жалуются на нехватку сотрудников 

Омск Здесь 11 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Специалисты считают, что в России кадровый кризис начнется к 2030 году. Эксперты портала «Зарплата.ру» провели опрос среди омских работодателей. 80% из них ответили, что найти нового сотрудника достаточно непросто. Треть считает, что кадровый дефицит был всегда, чуть больше половины, 54%, посчитали, что проблема с поиском кадров особенно обострилась в последние годы. 16% рассказывают, что такая проблема им не знакома.
46% респондентов согласились с мнением специалистов о скором наступлении кадрового кризиса, однако 19% работодателей считают, что разговоры об этом преувеличены.
Причиной тому может стать множество факторов. Например, 48% опрошенных предполагают, что что кадровый голод возникает из-за низкого престижа профессий в некоторых сферах, 31% называет устаревшую систему образования, но большинство, 60%, главной проблемой считает уровень зарплат.
Решить проблемы можно, набирая в штат сотрудников с небольшим опытом работы и обучать их самостоятельно (так думают 47% респондентов), 8% планируют повышать зарплату для привлечения работников, 5% хотят привлекать работников из ближнего зарубежья.
— Если верить специалистам, кадровый кризис во многих сферах неизбежен, поэтому важно уже сейчас задуматься о мерах, способных минимизировать последствия. Так, многие крупные компании создают собственные университеты, в которых не только обучают сотрудников, но и выращивают новые кадры. Процесс обучения требует гораздо меньше времени и вложений, чем постоянный подбор неизвестных кандидатов. Компании, которые будут открывать собственные обучающие центры и вкладываться в персональные курсы, смогут подготовиться к масштабному дефициту кадров и не понесут больших потерь, — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала «Зарплата.ру».
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