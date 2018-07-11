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Омские работодатели пожаловались на нехватку кадров
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Омские работодатели пожаловались на нехватку кадров 

АиФ-Омск 11 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает сайт по поиску работы «Зарплата.ру», более 80% омских работодателей с трудом могут найти себе нового сотрудника. Почти половина представителей региональных компаний верят в кадровый кризис, который специалисты прогнозируют в России к 2030 году. Такие результаты показал опрос, проведённый порталом среди 520 омских работодателей.
Треть опрошенных рассказали, что всегда испытывали дефицит кадров, поскольку работают в узкой сфере. Ещё 16% признались, что не сталкивались с подобной проблемой. А 54% работодателей пожаловались, что почувствовали дефицит кадров в последние годы — найти нового сотрудника становится всё сложнее. Большинство тех, кто говорит о наступившем дефиците кадров — это представители таких сфер, как торговля, промышленность и строительство.
Среди причин наступления дефицита кадров респонденты назвали демографический кризис (21%), устаревшую систему образования (31%) и приход на рынок туда представителей поколения Z (13%). Почти половина омских работодателей — а это 48% — считают причиной кадрового кризиса низкий престиж профессий в определённых кругах. А большинство опрошенных — 60% –назвали главной проблемой низкие зарплаты.
Добавим, чтобы исправить ситуацию 47% готовы набирать персонал без опыта работы, 8% — повышать зарплату, а ещё 5 — привлекать специалистов из ближнего зарубежья. Треть работодателей не знаю, как решить этот вопрос, а 8% уверены, что им не грозит проблема с кадрами.
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