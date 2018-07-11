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Новосибирские работодатели пожаловались на нехватку работников
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Новосибирские работодатели пожаловались на нехватку работников 

ngs.ru 58 минут назад
Фото: ngs.ru
Специалисты портала по поиску работы Зарплата.ру выяснили, что в Новосибирске не хватает работающих людей.
Специалисты опросили 770 работодателей. Оказалось, что 80% из них не могут найти нового сотрудника в своей сфере, а почти половина работодателей верит в кадровый кризис.
«Треть опрошенных отметили, что всегда испытывали дефицит кадров, потому что работают в узкой сфере. 16% признались, что такая проблема им не знакома. А 54% работодателей посетовали, что стали ощущать дефицит именно в последние годы — найти нового сотрудника становится все труднее. Большинство из тех, кто жалуется на наступивший дефицит кадров, — представители таких сфер, как торговля, промышленность и строительство», — передают специалисты портала.
При этом 46% опрошенных согласны с прогнозом масштабного кадрового кризиса в России, который, по мнению мировых специалистов, должен наступить к 2030 году.
«Треть представителей новосибирских компаний считают, что кадровый голод в стране уже наступил. А 19% работодателей называют эти разговоры преувеличенными», — сообщают аналитики.
Одними из главных причин нехватки кадров работодатели называют демографический кризис (21% опрошенных), устаревшую систему образования (31%) и приход на рынок труда представителей поколения Z (13%).
«Почти половина работодателей Новосибирска — 48% — считают причиной кадрового кризиса низкий престиж профессий в определенных сферах. А большинство опрошенных — 60% — обозначили низкие зарплаты как главную проблему», — передают специалисты Зарплата.ру.
По мнению работодателей, чтобы решить проблему нехватки кадров, нужно набирать персонал без опыта и самостоятельно его обучать (47%), повышать зарплату (8%), привлекать специалистов из ближнего зарубежья (5%). Ещё треть работодателей не знают, как можно решить проблему с нехваткой сотрудников, а 8% опрошенных считают, что кадровый кризис им не грозит.
В конце мая аналитики выяснили, что работодатели жалуются на воровство и лень практикантов.
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