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Средний чек россиян за один поход в магазин снижается третий месяц подряд
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Средний чек россиян за один поход в магазин снижается третий месяц подряд
Авторадио
11 июля 2018
Комментарии
Фото:
360tv.ru
Это выяснил холдинг «Ромир». В июне средний чек подешевел ещё на полтора процента и составил 513 рублей. Больше всего — примерно на 8,5 процентов показатель снизился на Дальнем Востоке. А на Урале он, наоборот вырос, почти на полтора процента.
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