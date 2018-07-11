Ещё
Средний чек россиян за один поход в магазин снижается третий месяц подряд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Средний чек россиян за один поход в магазин снижается третий месяц подряд 

Авторадио 11 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Это выяснил холдинг «Ромир». В июне средний чек подешевел ещё на полтора процента и составил 513 рублей. Больше всего — примерно на 8,5 процентов показатель снизился на Дальнем Востоке. А на Урале он, наоборот вырос, почти на полтора процента.
Авторадио: последние новости
15 миллионов россиян получают серую зарплату 67% россиян верят в существовании мирового правительства Владимир Путин продлил контрсанкции еще на год
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС28
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом155
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии141
Путин нашел для Мутко новую работу27
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения20
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение