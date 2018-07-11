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Центральные стратеги хотят выяснить, куда и почему переезжают хабаровчане
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Центральные стратеги хотят выяснить, куда и почему переезжают хабаровчане 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Центр стратегических разработок (ЦСР) запускает опрос о мобильности россиян, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу центра. Это первое по-настоящему масштабное исследование о том, куда и почему переезжают россияне. Сейчас в России нет данных, которые помогали бы понять, почему россияне хотят уехать из родного города или остаться. Официальные данные Росстата только количественные, а цель опроса ЦСР — получить глубокое понимание причин переезда граждан внутри страны.
Опрос проходит в рамках исследования ЦСР о российских городах, основная цель которого — определить ключевые направления городской политики в России. Это поможет повысить конкурентоспособность российских городов, создать благоприятные условия для граждан и бизнеса.
Миграция граждан внутри страны — тенденция, присущая странам с большой численностью населения. Ведущие мировые урбанисты и социологи отмечают, что молодежь предпочитает жить в крупных городах. Например, Адам Окулич-Козарин из Университета Рутгерса и Рубия Валенте из колледжа Барух, изучая уровень счастья среди жителей США, заметили, что в отличие от пожилых американцев поколение нулевых, как правило, чувствует себя более счастливым в городских условиях. С 2010 года процесс урбанизации сильно ускорился, и пока миллениалы (люди, родившиеся в 1984-2004 гг.) — единственное поколение, которое в городах с населением более 250 000 человек ощущает себя комфортнее, чем в малых городах. Исследователи связывают это с тем, что город дает больше возможностей для профессионального и личностного роста, способствует развитию социальных связей, а также с тем, что городская среда стала более безопасной и приятной.
Исследование проводится в течение июля текущего года, а его результаты будут опубликованы уже в августе.
Помочь исследованию можно, ответив на несколько вопросов по этой ссылке или записав ответы друзей и родственников. СПРАВКА Центр стратегических разработок был создан в 1999 г. по инициативе будущего президента Российской Федерации Владимира Путина как площадка для разработки программ развития страны.
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