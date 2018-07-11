ООН наберет добровольцев из России

ООН заинтересовалась добровольцами из России

Как сообщается, специально для российских граждан по программе добровольцев ООН (ДООН) были открыты 19 вакансий. Такое решение связано с тем, что 2018-й год в России объявлен годом добровольца. В ООН решили поддержать волонтерское движение и открыть соответствующие вакансии в организации.

"Главная цель этой инициативы — предоставить россиянам возможность получить международный волонтерский опыт и расширить свои профессиональные навыки, осуществляя деятельность в рамках проектов и программ ООН по всему миру", — отметил заместитель исполнительного координатора ДООН Тойли Курбанов.

Российские добровольцы в ООН смогут принять участие в урегулировании проблем устойчивого развития в 16 странах СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока. Уточняется, что заявки от россиян принимаются до 25 июля.